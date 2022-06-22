Köprülere Fenerbahçe Beko bayrakları asıldı
ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 ile geçerek şampiyon olmuştu.
Fenerbahçe bayrakları, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.
Bugün 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asılan bayrakların, yarın Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de asılacağı öğrenildi.
ING Basketbol Süper Ligi fenerbahçe beko Şampiyon bayrak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü fatih sultan mehmet köprüsü
Video Haberler
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış