Köprülere Fenerbahçe Beko bayrakları asıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 22:24
Köprülere Fenerbahçe Beko bayrakları asıldı
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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 ile geçerek şampiyon olmuştu.

Fenerbahçe bayrakları, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.

Bugün 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asılan bayrakların, yarın Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de asılacağı öğrenildi.


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