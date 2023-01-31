Koray Günter'in yeni kulübü belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Sampdoria, Türk futbolcu Koray Günter'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:14
Koray Günter'in yeni kulübü belli oldu
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Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter'in yeni kulübü belli oldu.

İtalyan ekibi Sampdoria, Koray Günter'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANMADI

Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin de yer aldığı ifade edilirken Hellas Verona'ya ödenecek bonservis bedeli açıklanmadı.

28 yaşındaki Koray Günter, bu sezon Hellas Verona ile çıktığı 14 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.


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