Serie A'da Lazio ile Fiorentina yenişemedi
Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında karşılaştığı Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.
Serie A'nın 20. haftasında Lazio ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Lazio, 8. dakikada Nicolo Casale ile öne geçerken Fiorentina bu gole 49. dakikada Nicolas Gonzalez ile karşılık verdi.
3 MAÇLIK GALİBİYET ÖZLEMİ DİNMEDİ
Bu sonucun ardından Lazio 38 puana yükseldi. Galibiyet özlemi 3 maça çıkan Fiorentina puanını 24 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Hellas Verona deplasmanına konuk olacak. Fiorentina, sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek.
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