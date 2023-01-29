Serie A'da Lazio ile Fiorentina yenişemedi

Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında karşılaştığı Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 22:44
Serie A'da Lazio ile Fiorentina yenişemedi
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Serie A'nın 20. haftasında Lazio ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Lazio, 8. dakikada Nicolo Casale ile öne geçerken Fiorentina bu gole 49. dakikada Nicolas Gonzalez ile karşılık verdi.

3 MAÇLIK GALİBİYET ÖZLEMİ DİNMEDİ

Bu sonucun ardından Lazio 38 puana yükseldi. Galibiyet özlemi 3 maça çıkan Fiorentina puanını 24 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Hellas Verona deplasmanına konuk olacak. Fiorentina, sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek.


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