Serie A'da Monza, Juventus'u 2 golle geçti

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında konuk ettiği Monza'ya 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 19:17
Serie A'da Monza, Juventus'u 2 golle geçti
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Serie A'nın 20. haftasında Juventus, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi.

Ligde verilen 15 puanlık cezanın ardından düşüşe geçen Juventus, Allianz Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Mücadelede Monza'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gianluca Caprari ve 39. dakikada Dany Mota attı.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Juventus'un ligdeki galibiyet özlemi 3 maça yükseldi. Max Allegri'nin ekibi ligde 23 puanda kaldı. Monza, 25 puana yükseldi.

Juventus, ligin bir sonraki haftasında Salernitana deplasmanına gidecek. Monza sahasında Sampdoria ile karşılaşacak.


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