Serie A'da Monza, Juventus'u 2 golle geçti
Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında konuk ettiği Monza'ya 2-0 mağlup oldu.
Serie A'nın 20. haftasında Juventus, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi.
Ligde verilen 15 puanlık cezanın ardından düşüşe geçen Juventus, Allianz Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Mücadelede Monza'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gianluca Caprari ve 39. dakikada Dany Mota attı.
3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonucun ardından Juventus'un ligdeki galibiyet özlemi 3 maça yükseldi. Max Allegri'nin ekibi ligde 23 puanda kaldı. Monza, 25 puana yükseldi.
Juventus, ligin bir sonraki haftasında Salernitana deplasmanına gidecek. Monza sahasında Sampdoria ile karşılaşacak.
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