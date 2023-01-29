Serie A'da Sassuolo'dan Milan'a 5 gol

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 17:47

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 17:47

Serie A'nın 20. hafta maçında Sassuolo, deplasmanda Milan ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Sassuolo 5-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Defrel, 22. dakikada Frattesi, 30. dakikada Berardi, 47. dakikada Lauriente (P) ve 79. dakikada Henrique attı. Milan'ın golleri ise 24. dakikada Giroud ve 81. dakikada Origi kaydetti.

İKİ HAFTADA 9 GOL YEDİLER

Milan, ligde üst üste 2. mağlubiyetini alırken son 4 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramadı. Sassuolo ise 8 maç sonra kazandı. Stefano Pioli'nin öğrencileri geçen hafta da Lazio'ya 4-0 mağlup olmuştu.

Mert Müldür

MERT KADRODA YOK

Sassuolo'da adı Türk takımlarıyla anılan milli oyuncu Mert Müldür, kadroda yer almadı.

Alınan bu sonucun ardından Sassuolo puanını 20'ye çıkardı. Milan ise 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Inter deplasmanına gidecek. Sassuolo, Atalanta'yı konuk edecek.