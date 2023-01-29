Serie A'da Sassuolo'dan Milan'a 5 gol
Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında konuk ettiği milli futbolcu Mert Müldür'ün takımı Sassuolo'ya 5-2 mağlup oldu.
Serie A'nın 20. hafta maçında Sassuolo, deplasmanda Milan ile karşılaştı.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Sassuolo 5-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Defrel, 22. dakikada Frattesi, 30. dakikada Berardi, 47. dakikada Lauriente (P) ve 79. dakikada Henrique attı. Milan'ın golleri ise 24. dakikada Giroud ve 81. dakikada Origi kaydetti.
İKİ HAFTADA 9 GOL YEDİLER
Milan, ligde üst üste 2. mağlubiyetini alırken son 4 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramadı. Sassuolo ise 8 maç sonra kazandı. Stefano Pioli'nin öğrencileri geçen hafta da Lazio'ya 4-0 mağlup olmuştu.
Mert Müldür
MERT KADRODA YOK
Sassuolo'da adı Türk takımlarıyla anılan milli oyuncu Mert Müldür, kadroda yer almadı.
Alınan bu sonucun ardından Sassuolo puanını 20'ye çıkardı. Milan ise 38 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, Inter deplasmanına gidecek. Sassuolo, Atalanta'yı konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
- İsveç'ten NATO kararı
- Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
- Antidepresan kullanımı 10 yılda neredeyse ikiye katladı
- Uğur Dündar'dan yıllar sonra gelen Deniz Baykal itirafı
- Altılı masadan Erdoğan'a sert yanıt
- Esra Erol'un ağzı açık kaldı: Duvardaki erkeklerle...
- İşe alınmayınca öyle bir şey yaptı ki...
- Camdaki Kız ekibi şokta.. Beklenmedik sonuç
- Kayseri'de yolcu otobüsü faciası! Çok sayıda can kaybı