Koronavirüs teşhisi konmuştu: Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Marius Sumudica'nın hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:43
Koronavirüs teşhisi konmuştu: Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı-siyahlı takımın başarılı ismi Sumudica'ya yılbaşı öncesi gittiği Romanya'da koronavirüs teşhisi konulmuş ve tedavi altına alınmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık sorunları yaşayan Rumen teknik direktörün tedavisinin hastanede devam edeceği belirtildi.

Gaziantep FK'nin açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır.

Sani Konukoğlu Hastanesi'nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir.

Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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