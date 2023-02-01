Kosovalı futbolcu Zymer Bytyqi'nin yeni adresi Yunanistan oldu
Süper Lig ekibi Konyaspor'un Kosovalı futbolcusu Zymer Bytyqi, Yunan kulüp Olympiakos'a transfer oldu.
Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, Arabam.com Konyaspor'dan Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi'yi transfer ettiğini açıkladı.
Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.
NORVEÇ'TEN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Bytyqi, 2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olmuştu.
Yeşil-beyazlılarda 83 maça çıkan Bytyqi, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
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