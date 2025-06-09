Kotarski'nin temsilcisi Galatasaray'ı açıkladı

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığından sonra, kaleyi uzun süre istikrarlı biçimde koruyacak kaleci arayışını sürdürüyor.

Bu çerçevede Yunanistan'da Selanik takımı PAOK'un Hırvat kalecisi Dominik Kotarski'nin gündeme geldiğinden bahsedildi.

Hırvat Milli takımının kalesini koruyan 25 yaşındaki file bekçisinin temsilcisi Federico Pastorello gelişmeyi doğruladı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan İtalyan menajer, "Galatasaray, Kotarski ile ilgileniyor. Ancak birinci seçenek olarak değil" dedi.

PAOK, İngiltere ve Almanya'dan talipleri olan Kotarski'yi satacağı için Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi transfer etti.