Victor Osimhen'den Galatasaray kararı: Tercihini yaptı!

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunun başrol oyuncusu Victor Osimhen'deki son dakika gelişmeleri taraftarları heyecanlandıran cinsten.

Al-Hilal'den üst üste aldığı astronomik tekliflerin tamamını reddeden Victor Osimhen, İtalyan basınına göre tercihini yaptı.

NTV Spor'un İtalyan basını La Repubblica'dan aktardığı haberde; Osimhen'in Galatasaray'da kalmak istediğinin altı çizildi.

Haber detayında Osimhen'in, İngiltere Premier Lig'in önemli bir takımından teklif almaması halinde tercihinin Galatasaray olacağı aktarıldı.

Yine haberde Galatasaray'ın, Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların yakında tekrar bir araya gelip Nijeryalı golcüye 16 milyon Euro'luk maaş teklifi sunulacağı belirtildi.

Süreci yakından takip eden Napoli'nin ise Osimhen'de indirime kesinlikle yanaşmadığı vurgulandı.



