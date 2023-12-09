Kötü gidişat sürüyor: Kopenhag'a bir şok daha!

Danimarka DBU Kupası Çeyrek Final maçında ilk maçı 2-0 kaybeden Kopenhag, rövanş maçında Silkeborg'u 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 23:57
Kötü gidişat sürüyor: Kopenhag'a bir şok daha!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka DBU Kupası Çeyrek Final maçında Silkeborg ile karşılaştı. Karşılaşmayı Kopenhag 2-1 kazanmasına karşın ilk maçı 2-0 kazanan Silkeborg turu geçen ekip oldu.

Kopenhag'ın gollerini 36. dakikada Robin Ostrom (K.K), ve 45+2'de Christian Sörensen kaydetti. Silkeborg'un tek golü 69. dakikada Anders Klynge'den geldi. 

Kopenhag, sıradaki maçında Salı günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.


Kopenhag Silkeborg galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'da kriz!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'da kriz!
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kupada büyük şok!

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kupada büyük şok!

En Çok Okunan Haberler