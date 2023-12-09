Kötü gidişat sürüyor: Kopenhag'a bir şok daha!
Danimarka DBU Kupası Çeyrek Final maçında ilk maçı 2-0 kaybeden Kopenhag, rövanş maçında Silkeborg'u 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka DBU Kupası Çeyrek Final maçında Silkeborg ile karşılaştı. Karşılaşmayı Kopenhag 2-1 kazanmasına karşın ilk maçı 2-0 kazanan Silkeborg turu geçen ekip oldu.
Kopenhag'ın gollerini 36. dakikada Robin Ostrom (K.K), ve 45+2'de Christian Sörensen kaydetti. Silkeborg'un tek golü 69. dakikada Anders Klynge'den geldi.
Kopenhag, sıradaki maçında Salı günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
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