Kötü gidişat sürüyor: Kopenhag'a bir şok daha!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 23:57

Güncelleme: 09.12.2023 - 23:57

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka DBU Kupası Çeyrek Final maçında Silkeborg ile karşılaştı. Karşılaşmayı Kopenhag 2-1 kazanmasına karşın ilk maçı 2-0 kazanan Silkeborg turu geçen ekip oldu.

Kopenhag'ın gollerini 36. dakikada Robin Ostrom (K.K), ve 45+2'de Christian Sörensen kaydetti. Silkeborg'un tek golü 69. dakikada Anders Klynge'den geldi.

Kopenhag, sıradaki maçında Salı günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.