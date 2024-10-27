Manchester City evinde 2 yıldır kaybetmiyor

Manchester City, Premier Lig'de Erling Haaland'ın 5. dakikada attığı golle Southampton'ı 1-0 yendi. Manchester temsilcisi, evinde oynadığı son 52 maçta mağlup olmadı.

Manchester City evinde 2 yıldır kaybetmiyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:10

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ve Southampton, Etihad Stadyumu'nda karşılaştı.

Erling Haaland, 5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. 

Manchester City bu galibiyetle puanını 23 yaptı. Southampton ise 1 puanda kaldı.

2 YILDIR YENİLMİYORLAR

Manchester City, evinde oynadığı son 52 Premier Lig maçında kaybetmedi.

Manhcester City, Premier Lig'de en son 12 Kasım 2022'de Brentford'a 2-1 yenilmişti.


Etiketler: #Manchester City #Southampton #premier lig

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