Prensin 6 yaşındaki oğlundan EURO 2024’e hazırlık tavsiyesi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:55

Güncelleme: 11.06.2024 - 16:00

Galler Prensi William, cuma günü başlayacak turnuva için Almanya'ya uçmadan önce pazartesi günü İngiliz milli takım kadrosuyla bir araya geldi.

”İKİŞER ÖĞÜN YİYİN”

Aynı zamanda, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı olan Prens William, çocuklarına takıma ne tavsiyeleri olduğunu sorduğunu belirtti. Galler Prensi’nin altı yaşındaki oğlu Prens Louis, tüm takımına turnuva öncesinde ikişer öğün yemelerini tavsiye etti.

Prens Louis'in önerisi hakkında ne düşündüğü sorulan kaptan Harry Kane, "Beslenme uzmanımızın bu tavsiyeden memnun kalacağını sanmıyorum" diyerek şaka yaptı.

”PRENS’İN ZİYARETİ HARİKA”

Ayrıca Kane, Prens'in ziyaretinin harika olduğunu ve takıma ekstra motivasyon vereceğini belirtti.

Galler Prensi William, şu sözlerle İngiliz milli takımını motive etti: "Sahaya çıkmanızın, her şeyinizi vermenizin, forma için oynamanızın, birbiriniz için oynamanızın, ülke için oynamanızın buradaki herkes için ne kadar önemli olduğunu bilmenizi istiyorum çünkü herkes sizin arkanızda. Ne yapacağınızı gerçekten önemsiyoruz."

Buna karşılık olarak Bayern Münih’in yıldızı Harry Kane, "Bunun ülke ve taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ulus şu anda bir araya geliyor" sözlerini kullandı.

Veliaht Prens William, ateşli bir futbol taraftarı olarak öne çıkıyor ve oyuncular tarafından büyük saygı görüyor.

Prens William, geçen ay büyük oğlu Prens George'u İngiliz FA Cup finalinde Manchester United'ın Manchester City ile karşılaşmasını izlemek üzere Wembley'e götürmüştü.