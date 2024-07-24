Kritik maç öncesi flaş açıklama: Abdullah Avcı'dan transfer sözleri!
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme ilk maçında deplasmanda perşembe günü Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile Rumen futbolcu Denis Draguş basın toplantısında konuştu. Avcı, "8 transfer yaptık şu ana kadar ve eksiklerimizi kapattığımız takdirde Trabzonspor taraftarının hayal ettiği takımı sahada göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyunculardan Denis Draguş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacakları Ruzomberok maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Daha agresif bir oyun istediklerini söyleyen Avcı, "Sezonu erken açtık, bugün tam 1 ay oldu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, sezon başı transferlerimizin büyük bir bölümünün kampı bizimle geçirmesini sağladılar. Diğer eksiklerimizi tamamladığımızda rekabeti fazla olan bir takım yaratmaya devam edeceğiz. Bu sene biraz daha güçlü, temaslı, agresif oynayan, savunmada daha dikkatli olan, hücumda daha yaratıcı olan bir takım üretmeye çalışıyoruz. Yarın taraftarımıza önümüzdeki sezon için umut veren bir oyunla kazanmak istiyoruz. Rakibimiz geçen sezon kupayı kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmış bir takım. 5-4-1 diziliyorlar ve boşluk vermiyorlar. Duran topları etkili kullanan bir takım. Biz çalışmalarımızı yaptık, yarın sahada bunun karşılığını almayı hedefliyoruz. Liginde topa en az sahip olan bir takımla oynayacağız. Tamamen geçiş kovalayan bir rakip. Çok sabırlı olmalıyız, hatayı kovalayan bir takım. Özellikle böyle takımlara karşı 2-3 tane yardımcı koşular yapan oyuncular bize maçı kazandıracaktır diye düşünüyorum" dedi.
AVCI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Transferler hakkında konuşan Avcı, "Meunier'in gitmesini beklemiyorduk ancak Pedro Malheiro daha önceden listemizde olan bir oyuncuydu. Bir gündür bizimle beraber ancak atlet bir oyuncu olduğu için kısa süre içinde forma giymeye başlayacaktır diye düşünüyorum. 8 transfer yaptık şu ana kadar ve eksiklerimizi kapattığımız takdirde Trabzonspor taraftarının hayal ettiği takımı sahada göreceğimizi düşünüyorum. Biz bu sezon Avrupa'da 12 maç planlıyoruz. Bu 12 maçın sonunda Avrupa'da nerede olacağımızı göreceğiz" sözlerini sarf etti.
DRAGUŞ: "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ TRABZONSPOR"
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Denis Draguş ise, "Uzun bir sezonun ilk maçı olacak, benim de buradaki ilk maçım olacak. Rakibin kim olduğundan bağımsız her maçı kazanmak isteyen bir takımız, yarın da kazanmak istiyoruz. Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulübü. Böyle bir yerde oynamak benim adıma büyük bir gurur olacak" ifadelerini kullandı.
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