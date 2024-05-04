Allegri açıkladı: Kenan Yıldız'dan kötü haber!
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, midesinden sorun yaşayan Kenan Yıldız'ın Roma maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Allegri, midesinden sıkıntı yaşayan Kenan Yıldız'ın antrenmanda yer almadığını ve Roma karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.
KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI
Juventus'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli oyuncu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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