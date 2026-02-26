Kritik tarih 3 Mart... Fenerbahçe'nin Como'ya kiraladığı Diego Carlos'a 2 talip birden!

Fenerbahçe’de beklentilerin uzağında kalan Diego Carlos için transfer hareketliliği başladı.

Şu an İtalyan ekibi Como’da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı stoper için ülkesinden Internacional ve Palmeiras’ın devreye girdiği öne sürüldü.

Lucas Collar’ın haberine göre, sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacı için Internacional yönetimi kolları sıvadı.

KRİTİK TARİH 3 MART

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Internacional'in oldukça karmaşık bir süreci yönetmesi gerekiyor; zira hem Como ile kiralık sözleşmesinin feshi hem de Fenerbahçe ile bonservis pazarlığı için masaya oturulmuş durumda.

Brezilya’da transfer penceresinin 3 Mart’ta kapanacak olması, Internacional’i zamanla büyük bir yarışın içine sokarken, Palmeiras’ın da oyuncunun durumunu yakından takip etmesi rekabeti kızıştırıyor.

Bu sezon Como formasıyla 19 maçta görev alan Diego Carlos, beklenen patlamayı yapamamasının ardından kariyerine yeniden ülkesinde yön vermeye sıcak bakıyor.