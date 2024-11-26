Kritik toplantı sona erdi: TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geleceği hakkında bir toplantı yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkez binasında toplandı. Yönetim, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
TFF Yönetim Kurulu toplantısında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na tam destek çıktı.
"İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL"
TV100'den Ersin Düzen'in haberine göre; Tüm yöneticiler, toplantı başında tek tek söz alarak başkanın yanında olduklarını belirtti.
İbrahim Hacıosmanoğlu, herkese teşekkür ederek, istifasının söz konusu olmadığını, son 2-3 günde yapılan haberler ve sosyal medyadaki algıyla daha da güçlendiklerini vurguladı.
İSTANBUL'DA OYNANACAK
2015 yılına ait olan görüntüleri, Karadağ’da çekilmiş gibi gösteren ve paylaşım yapan hesaplarla ilgili TFF hukuk departmanı harekete geçti.
Öte yandan yapılan toplantıda Uluslar Ligi Play-Off’taki Türkiye-Macaristan maçının İstanbul’da oynanmasına yönelik ortak bir görüşün ortaya çıktığı belirtildi. Stadyum isminin ise daha saha sonra belirleneceği ifade edildi.
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