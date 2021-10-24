Kriz sonrası Mesut Özil cephesinden ilk açıklama geldi!

24 Ekim 2021 Pazar, 10:52

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in takıma katkısı tartışılırken son Antwerp maçı sonrası yaşananlardan sonra nelerin değişeceği merak ediliyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre, bugünkü Alanyaspor maçında Vitor Pereira'nın, arasının bozuk olduğu iddia edilen Türk kökenli Alman yıldızı kulübeye çekmesi bekleniyor. Mesut Özil'in yerine, geçen sezonki performansını aratan Pelkas oynayacak. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt ise “Mesut Özil, 3 yıllık kontrat süresi boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Futbolu Fenerbahçe'de bıraktıktan sonra kulüpte farklı bir görev almak istiyor” dedi.

Mesut Özil’in Antwerp maçında oyundan alındıktan sonra su şişelerini tekmeleyerek gösterdiği tepki, Vitor Pereira ile yıldız futbolcunun arasında soğuk rüzgarlar estiği şeklinde yorumlanmıştı.