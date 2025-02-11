Küfür ettiği iddia edilmişti: Yusuf Barasi'den Okan Buruk açıklaması!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Yusuf Barasi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisine küfür ettiği iddiaları hakkında konuştu.
Adana Demirsporlu Yusuf Barasi, Galatasaray maçında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisine küfür etmediğini açıkladı.
Ekol TV'nin haberine göre Yusuf Barasi yakın çevresine, "Okan Buruk bana bakarken küfür etmedi. 'İçeri geçin' dedi" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçında takımın sahadan çekildiği anlarda Okan Buruk'un Yusuf Barasi'ye, "Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma 'S... Git' diyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray'ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz. Okan Buruk, sen bizim oyuncumuza nasıl küfür edersin ya! Sonra taraftara güzel gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca ağzımı açtırma, herkes kimin ne olduğunu biliyor! Herkes üç maymunu oynuyor! Okan Buruk, benim oyuncuma küfür edeceğine, git Mertens'i uyar. Bu akşamın sebebi Mertens'tir. Erman Toroğlu zamanında bunları Arif yapıyordu, siz de bunları çalıyordunuz" ifadelerini kullanmıştı.
Okan Buruk ise yaptığı açıklamada Sancak'ın ifadelerini yalanlayarak, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" demişti.
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