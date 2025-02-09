Küfür ettiğini iddia etmişti: Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Murat Sancak'ın Adana Demirspor oyuncusuna küfür edildiği yönündeki iddiasına yanıt verdi.

Küfür ettiğini iddia etmişti: Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 21:35

Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, takımlarının sahadan çekilme kararı üzerine konuştu.

Murat Sancak açıklamasında, Okan Buruk'un Adana Demirspor oyuncusu Barasi'ye küfür ettiğini iddia etti. 

Galatasaray cephesinden iddiaya yanıt geldi. 

İşte Galatasaray'ın açıklaması; 

"Teknik direktörümüz Okan Buruk’tan açıklama: Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."


Etiketler: #okan buruk #murat sancak #Yusuf Barasi

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