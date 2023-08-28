Trabzonspor'da 'takım' tartışması!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:57

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:59

Trabzonspor’da Çaykur Rizespor mağlubiyetinin yankıları sürüyor.

Üst üste 2. yenilgisini alan bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica’nın “takım” olamadıklarına vurgu yapıp bazı futbolcuları işaret etmesi dikkat çekti.

"KİMSE BU KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİL”

Hırvat hocanın “Takım olmamız için buna çok çalışmamız gerekiyor. Aynı otobüs içerisindeki 11 kişiden bir takım olmaz. Takım ruhuna katılamayan, o ruhun içerisinde olmayan isimden bağımsız bizimle beraber olmayacak. Şu an aramızda olup belki kendisini kulüpten büyük hisseden arkadaşlar olabilir ama şu bilinsin ki kimse bu kulüpten büyük değil” sözleri bazı isimlerle kısa süre içinde yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.