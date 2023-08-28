Trabzonspor'da 'takım' tartışması!

Süper Lig'in üçüncü haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Nenad Bjelica'nın 'takım olamadıkları' konusunda yaptığı açıklama dikkat çekti.

Hayri Güner
Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:57
Trabzonspor'da 'takım' tartışması!
Abone Ol google-news

Trabzonspor’da Çaykur Rizespor mağlubiyetinin yankıları sürüyor.

Üst üste 2. yenilgisini alan bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica’nın “takım” olamadıklarına vurgu yapıp bazı futbolcuları işaret etmesi dikkat çekti.

"KİMSE BU KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİL

Hırvat hocanın “Takım olmamız için buna çok çalışmamız gerekiyor. Aynı otobüs içerisindeki 11 kişiden bir takım olmaz. Takım ruhuna katılamayan, o ruhun içerisinde olmayan isimden bağımsız bizimle beraber olmayacak. Şu an aramızda olup belki kendisini kulüpten büyük hisseden arkadaşlar olabilir ama şu bilinsin ki kimse bu kulüpten büyük değil” sözleri bazı isimlerle kısa süre içinde yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.


Player Alanı
nenad bjelica trabzonspor çaykur rizespor

İlgili Haberler

Trabzonspor'da iki isme tepki!

Trabzonspor'da iki isme tepki!
Trabzonspor’da transfer bilmecesi

Trabzonspor’da transfer bilmecesi
Trabzonspor'dan Gaius Makouta için yeni teklif

Trabzonspor'dan Gaius Makouta için yeni teklif

En Çok Okunan Haberler