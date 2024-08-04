Kulübün yönetilişinden memnun kalmadı: Danimarkalı golcü, eski kulübünü satın almak istiyor!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 15:13

Güncelleme: 04.08.2024 - 15:14

La Liga ekibi Espanyol'dan ayrılan ve Brezilya ekibi Gremio'ya transfer olan Martin Braithwaite'ten sürpriz bir karar geldi.

Marca'da yer alan habere göre; Danimarkalı 33 yaşındaki golcü Martin Braithwaite, Espanyol'u satın almak istiyor.

Haberde, Braithwaite'in kulübün yönetiliş şeklinden memnun olmadığı ve bu nedenden dolayı İspanyol ekibini satın almak istediği ifade edildi.

2022 yılından bu yana Espanyol formasını giyen Braithwaite, kısa süre önce bedelsiz olarak Gremio'ya transfer olmuştu. Espanyol'da 78 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 32 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.