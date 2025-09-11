Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kulüpler anlaşma sağladı: Joao Mario'nun yeni takımı belli oluyor!

11.09.2025 20:53:00
Yunan ekibi AEK Atina'nın Joao Mario'nun kiralık transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Joao Mario için Yunanistan'dan talip çıktı.

Yunan ekibi AEK Atina, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için harekete geçti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun habere göre, AEK Atina, Joao Mario'nun kiralık transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Yunanistan'da transfer dönemi 13 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

PİYASA DEĞERİ

Siyah-beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncunun 2 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Mario, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 4 de asist yaptı.

