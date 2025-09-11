Kulüpler anlaşma sağladı: Joao Mario'nun yeni takımı belli oluyor!

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Joao Mario için Yunanistan'dan talip çıktı.

Yunan ekibi AEK Atina, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için harekete geçti.

ANLA ŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun habere göre, AEK Atina, Joao Mario'nun kiralık transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Yunanistan'da transfer dönemi 13 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

P İYASA DEĞERİ

Siyah-beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncunun 2 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Mario, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 4 de asist yaptı.