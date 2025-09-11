Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sporting'e transferi son anda iptal olmuştu... Beşiktaş kanat transferinde sona yaklaştı!

11.09.2025 18:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş'ın Nottingham Forest forması giyen Portekizli oyuncu Jota Silva'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Beşiktaş, transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı kadrosuna katmaya yakın.

Portekizli oyuncu, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU

25 yaşındaki kanat oyuncusunun önceki gün Sporting Lizbon'a transferi için yapılan görüşmelerde evrakların yetişmemesi nedeniyle anlaşma iptal oldu. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın şansı arttı ve siyah-beyazlıların önündeki engeller kalkmış oldu.

PERFORMANSI

Geçtiğimi sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #beşiktaş #nottingham forest #Jota

