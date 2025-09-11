Wilfred Ndidi'den Beşiktaş'a kötü haber: Kaçıracağı maçlar belli oldu!

Beşiktaş'ın ön liberosu Wilfred Ndidi, Güney Afrika - Nijerya maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Nijeryalı oyuncu, 70. dakikada yaşadığı sakatlık sonrasında kenara alındı.

TRT Spor'un haberine göre; tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir ve Göztepe ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Tedavisine başlanan Wilfred Ndidi'nin 24 Eylül'deki Kayserispor müsabakasına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Siyah beyazlı kulübün açıklaması şöyle:

"Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."