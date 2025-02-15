Kulüpler anlaşmaya vardı: Cengiz Ünder'in yeni adresi Amerika!
Fenerbahçe ve Los Angeles FC'nin, Cengiz Ünder'in kiralık transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yüksek maliyeti nedeniyle ara transfer döneminde 'elden çıkarılacaklar' listesinin başında olan Cengiz Ünder için yeni bir talip çıktı.
Rusya ve Beşiktaş ile anlaşma zeminini sağlayamayan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder takımda kalmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile anlaştı.
ABD takımı, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın.
TRANSFERİN DETAYLARI
Anlaşmaya göre Los Angeles FC, Cengiz Ünder için 1.2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Maaş ise 2 kulüp tarafından ortak olarak paylaşılacak. MLS ekibinin Ünder için öncelikli bir satın alma hakkı olacak.
6 aylık kiralık kalan oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Türk oyuncu, vizesinin çıkmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye uçacak.
PERFORMANSI
Bu sezon 9 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 252 dakika süre alabildi.
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