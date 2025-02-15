Rus ekipleri ve Beşiktaş ile anlaşamamıştı: Cengiz Ünder'e sürpriz talip!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:05

Güncelleme: 15.02.2025 - 09:05

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşebilir.

Play Spor'un haberine göre Amerikan Futbol Ligi (MLS)'nden milli futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklif geldi.

Amerika'da transfer dönemi açık olduğu için milli futbolcu teklifi kabul etmesi halinde transfer olabilir.

Kış transfer döneminde Beşiktaş ve Rus kulüpleri, Cengiz Ünder ile anlaşmaya varamamıştı.