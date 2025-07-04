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Fransızlar duyurdu: Marco Asensio transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!

Fransızlar duyurdu: Marco Asensio transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!

4.07.2025 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fransızlar duyurdu: Marco Asensio transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Marco Asensio'ya İtalya Serie A devi Milan'ın da talip olduğu iddia edildi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile adı sıkça anılan ve bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Marco Asensio hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre; İtalyan devi Milan, İspanyol yıldızın transferini tamamlamak amacıyla PSG ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe yönetiminin, PSG ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Asensio için bonuslar dahil 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı biliniyor. Ancak gelen haberler, Asensio'nun önceliğinin Türkiye olmadığını ve bu teklife sıcak bakmadığını gösteriyor.

29 yaşındaki on numara oyuncusu, 2024/25 sezonunda hem PSG hem de Aston Villa formalarıyla tüm kulvarlarda toplam 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 5 de asist yaparak etkili bir performans sergiledi. 


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