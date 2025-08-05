Kulüpler başvuru yapmıştı: TFF'den Süper Lig'deki 3 maça erteleme kararı!

TFF'den Süper Lig'deki 3 maça erteleme kararı çıktı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir müsabakaları, temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında oynayacakları 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ertelendi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

TEMSİLCİLERİMİZ AVRUPA ARENASINDA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak.

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında 7 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's kulübüne konuk olacak.

Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Viking ile kozlarını paylaşacak.