Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve Süper Lig başkanlarından Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret
Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Süper Lig'deki kulüp başkanları ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bir ziyarette bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki idari merkezde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Murat Aksu, Yusuf Günay, Nüket Küçükel Ezberci, Yalçın Orhan ve Alkın Kalkavan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri İdil Karademirlidağ Suher, Talat Papatya, Volkan Can, Murat Şahin ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.
Ziyarette Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ile vakfın genel sekreteri Çağrı İlk ve genel sekreter yardımcısı Serkan Terzi de hazır bulundu.
Gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, TFF Başkanı Büyükekşi, Türk futbolunun gelişimi için birlikte hareket ederek çözüm üreteceklerini belirtti ve kulüp başkanlarına teşekkür etti.
Ziyarette Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Büyükekşi'ye bir plaket takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.
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