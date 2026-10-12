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Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yayın ihalesi açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yayın ihalesi açıklaması!

12.10.2026 17:34:00
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AA
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Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yayın ihalesi açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig yayın hakları ihalesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'in yayın hakları ihalesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan imzasıyla yapılan açıklamada, yayın ihale komisyonu üyesi olarak sürece ilişkin çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

"ÇEKİM KRİTERLERİ, KAMERA ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK ŞARTLAR..."

Süper Lig'in hak ettiği ekonomik değere ulaşması amacıyla uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firmasıyla kapsamlı değer analizi çalışması yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Yayın ve görüntü kalitesinin artırılmasına yönelik çekim kriterleri, kamera özellikleri ve teknik şartlar; Avrupa liglerinin uygulama ve düzenlemeleri esas alınarak, ülkemizdeki uzmanlarla işbirliği içerisinde değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler belirlenmiştir."

Yayın ihalesine ilişkin diğer hazırlıkların kulüpler ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, kulüplerimizin ortak iradesi ile Süper Lig yayın hakları ihalesinin, öngörülen takvim doğrultusunda Türk futbolunun ve kulüplerimizin menfaatlerine en uygun koşullarda başarıyla sonuçlandırılması adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #Kulüpler Birliği #yayın ihalesi #Ertuğrul Doğan

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