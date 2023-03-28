Kulüpler Birliği Vakfı'ndan 'hükmen mağlup' zirvesi
Kulüpler Birliği Vakfı'nın çarşamba günü yapacağı toplantıda, Beşiktaş Kulübü'nün Hatayspor ile Gaziantep FK'nin hükmen mağlup sayılması kararına yaptığı itirazın görüşüleceği ileri sürüldü.
Kulüpler Birliği Vakfı, çarşamba günü saat 14.00'te Ali Koç başkanlığında bir araya gelecek.
Habertürk'ün haberine göre, toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da masaya yatırılacak.
Ahmet Nur Çebi
BEŞİKTAŞ İTİRAZ ETMİŞTİ
TFF, deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.
Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek Hatayspor ve Gaziantep FK'nin sezon başından bu yana tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savunuyor.
Tüm kulüplerin bu konu hakkındaki görüşlerini yarın dile getireceği, burada ortak bir karar alınması halinde TFF'ye gidileceği öğrenildi.
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