Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı: 'Hükmen mağlup' kararına itiraz eden isimler ortaya çıktı

Kulüpler Birliği'nin, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen iki kulüp hakkında alınan 'hükmen mağlup' kararını görüşeceği toplantı öncesi takımların tutumları ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynayan kulüplere 3 puan verilmesine karşı çıkan takım sayısının 5 olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:37
Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı: 'Hükmen mağlup' kararına itiraz eden isimler ortaya çıktı
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Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına yönelik kararını görüşecek ve ortak fikir üzerinde çalışacak. Bu kritik toplantı öncesinde kulüplerin karara yönelik yaklaşımları ortaya çıktı.

"MAÇLAR GEÇERSİZ SAYILSIN" DİYEN 5 KULÜP

Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının geçersiz sayılmasını isteyen beş kulübü iktidara yakınlığıyla bilinen A Spor duyurdu. Kulüp başkanlarıyla görüştüğünü belirten Sercan Dikme; Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa ve İstanbulspor'un ligden çekilen iki takımın maçlarının geçersiz sayılmasını talep edecek.

Ahmet Nur Çebi

AHMET NUR ÇEBİ'DEN SERT SÖZLER

Toplantı öncesi açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "İşinize geldiğinde Avrupa'nın kurallarını tanıyorsunuz, işinize gelmediğinde tanımıyorsunuz. Kendimiz için bir şey istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz" diye konuştu.

5 KULÜP "AYNEN DEVAM" İSTİYOR

Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Karagümrük ve Giresunspor, kulüplere 3 puan ve +3 gol averaj kararının aynı şekilde devam etmesi yönünde karar bildirecek.

Mehmet Büyükekşi (solda) ile Ali Koç (sağda)

TOPLANTIYA KATILMAYACAKLAR

Alanyaspor, Konyaspor ve Ümraniyespor da mevcut kararın devam etmesini istediği için toplantıya katılmayacak. Sivasspor ise "Her karara saygılıyız" fikrinde olduğu için toplantıya temsilci göndermeyeceğini bildirdi.

KARARI HENÜZ BİLİNMEYENLER

Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor ise konuyla ilgili kararını toplantıda açıklayacak.

Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda alınan karar, Türkiye Futbol Federasyonu'na "tavsiye" olarak iletilecek. 


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