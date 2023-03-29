Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı: 'Hükmen mağlup' kararına itiraz eden isimler ortaya çıktı
Kulüpler Birliği'nin, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen iki kulüp hakkında alınan 'hükmen mağlup' kararını görüşeceği toplantı öncesi takımların tutumları ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynayan kulüplere 3 puan verilmesine karşı çıkan takım sayısının 5 olduğu iddia edildi.
Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına yönelik kararını görüşecek ve ortak fikir üzerinde çalışacak. Bu kritik toplantı öncesinde kulüplerin karara yönelik yaklaşımları ortaya çıktı.
"MAÇLAR GEÇERSİZ SAYILSIN" DİYEN 5 KULÜP
Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının geçersiz sayılmasını isteyen beş kulübü iktidara yakınlığıyla bilinen A Spor duyurdu. Kulüp başkanlarıyla görüştüğünü belirten Sercan Dikme; Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa ve İstanbulspor'un ligden çekilen iki takımın maçlarının geçersiz sayılmasını talep edecek.
Ahmet Nur Çebi
AHMET NUR ÇEBİ'DEN SERT SÖZLER
Toplantı öncesi açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "İşinize geldiğinde Avrupa'nın kurallarını tanıyorsunuz, işinize gelmediğinde tanımıyorsunuz. Kendimiz için bir şey istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz" diye konuştu.
5 KULÜP "AYNEN DEVAM" İSTİYOR
Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Karagümrük ve Giresunspor, kulüplere 3 puan ve +3 gol averaj kararının aynı şekilde devam etmesi yönünde karar bildirecek.
Mehmet Büyükekşi (solda) ile Ali Koç (sağda)
TOPLANTIYA KATILMAYACAKLAR
Alanyaspor, Konyaspor ve Ümraniyespor da mevcut kararın devam etmesini istediği için toplantıya katılmayacak. Sivasspor ise "Her karara saygılıyız" fikrinde olduğu için toplantıya temsilci göndermeyeceğini bildirdi.
KARARI HENÜZ BİLİNMEYENLER
Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor ise konuyla ilgili kararını toplantıda açıklayacak.
Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda alınan karar, Türkiye Futbol Federasyonu'na "tavsiye" olarak iletilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- 'Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'
- AKP'nin 'deprem' gerekçeli tek istifası!
- Cumhur İttifakı'nda derin çatlak
- İnce'ye açık mektup
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- 'Yalı Partisi'ndeki Hasan Dağcı konuştu