Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kulüpler talep etmişti: TFF'den yabancı sayısı açıklaması!

Kulüpler talep etmişti: TFF'den yabancı sayısı açıklaması!

19.08.2025 12:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kulüpler talep etmişti: TFF'den yabancı sayısı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'deki yabancı sayısının artma ihtimali hakkındaki soruya yanıt verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, yabancı sınırıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Süper Lig'den bazı takımların yabancı sınırının 14'ten 16'ya çıkarılması talebiyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Otyakmaz, "Diğer takımlara tekrar 20 tane oyuncu alma hakkı veriyorsunuz. Bu hem FFP'yi bozuyor hem kuralları bozuyor hem haksız rekabet oluyor hem lig başladıktan sonra kural değiştirmek oluyor" ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, "Ben buna sıcak bakmıyorum. Olmayacak diye düşünüyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı. 

İlgili Konular: #TFF #yabancı sınırı #Mecnun Otyakmaz

İlgili Haberler

Kulüpler başvuru yapmıştı: TFF'den Süper Lig'deki 3 maça erteleme kararı!
Kulüpler başvuru yapmıştı: TFF'den Süper Lig'deki 3 maça erteleme kararı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da ön eleme oynayacak olan Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in üçüncü haftadaki maçlarının ertelendiğini açıkladı.
TFF'den 1. Lig ekibine ceza!
TFF'den 1. Lig ekibine ceza! Bandırmaspor, TFF tarafından 110 bin lira para cezasına çarptırıldı.
İtalyan basını duyurdu: TFF 1. Lig'den Napoli'ye sürpriz transfer!
İtalyan basını duyurdu: TFF 1. Lig'den Napoli'ye sürpriz transfer! Napoli, Iğdır FK'den 18 yaşındaki forvet Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığı iddia edildi.