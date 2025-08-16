Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF'den 1. Lig ekibine ceza!

TFF'den 1. Lig ekibine ceza!

16.08.2025 17:20:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
TFF'den 1. Lig ekibine ceza!

Bandırmaspor, TFF tarafından 110 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 1'inci Lig'de oynanan Bandırmaspor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Bandırmaspor'a ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz hafta sonu, 1'inci Lig'de oynanan Bandırmaspor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi Bandırmaspor'a ceza verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2025'te oynanan karşılaşmada Bandırmaspor taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle kulübe ihtar cezası verildiği belirtildi. Ayrıca, aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Yeni Kapalı Doğu Tribünü D-E blokları ile Eski Kapalı Batı Tribünü A-B-C bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği ve bu kişilerin bir sonraki iç saha maçına girişinin engelleneceği kaydedildi.

Kurul, Bandırmaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. Ve 46/1. maddeleri uyarınca 110 bin lira para cezası verilmesine de karar verdi.

Bandırmaspor yönetimi ise verilen cezanın ağır olduğunu söyledi. 

İlgili Konular: #ceza #TFF #Bandırmaspor

İlgili Haberler

Kulüpler başvuru yapmıştı: TFF'den Süper Lig'deki 3 maça erteleme kararı!
Kulüpler başvuru yapmıştı: TFF'den Süper Lig'deki 3 maça erteleme kararı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da ön eleme oynayacak olan Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in üçüncü haftadaki maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması: 'TFF'ye görüş belirttik ama...'
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması: 'TFF'ye görüş belirttik ama...' Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
İtalyan basını duyurdu: TFF 1. Lig'den Napoli'ye sürpriz transfer!
İtalyan basını duyurdu: TFF 1. Lig'den Napoli'ye sürpriz transfer! Napoli, Iğdır FK'den 18 yaşındaki forvet Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığı iddia edildi.