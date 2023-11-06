Kulüpten 'Uçan tekme' itirazı... Sarı kart çıkan sert faule tepki!

TFF 2. Lig'in 12. haftasında oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu - Vanspor karşılaşmasındaki bir pozisyon tartışmalara sebep oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu futbolcusu Oğuz Özden'in yerde kaldığı pozisyonda Vansporlu oyuncu Muhammed Ali Doğan'ın sarı kart görmesi tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:17
Kulüpten 'Uçan tekme' itirazı... Sarı kart çıkan sert faule tepki!
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Pazar günü TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu - Vanspor maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Vansporlu Muhammed Ali Doğan'ın Mersin İdman Yurdu oyuncusu Oğuz Özden'e yaptığı sert müdahale sonrası 33 yaşındaki futbolcu, kendini acı içerisinde yerde buldu. Aldığı darbe sonrası yüzünde kesik oluşan Oğuz Özden'de kanama meydana geldi.

SARI KART GÖRMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Maçın hakemi Safa Yılmaz'ın yaşanan bu pozisyonun ardından Muhammed'e sarı kart göstermesi tepkilere neden oldu. Karşılaşma sonrası Oğuz Özden'in son halini paylaşan Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

Mücadele ise Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 3-0'lık galibiyeti ile sonlandı.


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