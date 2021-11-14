Kuntz, Karadağ maçında 11'i değiştiriyor

14 Kasım 2021 Pazar, 17:00

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki son maçında 16 Kasım’da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Podgoritsa’ya yapacağı yolculuk öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir antrenman yaptı.

Dün akşamki Cebelitarık karşılaşmasında sahaya çıkan 11’de yer alan futbolcular salonda çalışırken, diğer futbolcular da teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki saha antrenmanında yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve dar alanda yapılan geçiş oyunlarıyla devam etti. Dün akşam kampa katılan Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı da bugün ilk kez idmana çıktı. Baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, kendisi için hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde sahada takımdan ayrı yaptığı çalışmalarını sürdürdü.

Stefan Kuntz'un Ceelitarık maçına göre Karadağ karşısında daha mücadeleci bir 11 seçeceği ve Berkan Kutlu'ya şans tanıyacağı öğrenildi.