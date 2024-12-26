Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri açıklandı!

Türkiye Voleybol Federasyonu, AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmelerini açıkladı.

Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri açıklandı!
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:20

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan kura çekimine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.

Eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Kadınlar:

Fenerbahçe Medicana - Bahçelievler Belediyespor

Türk Hava Yolları - Beşiktaş

Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru

VakıfBank - Galatasaray Daikin

Erkekler:

Halkbank - Altekma

Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul Gençlik Spor

Fenerbahçe Medicana - Spor Toto

Ziraat Bankkart - Arkas Spor


Etiketler: #Sigorta Kupa Voley #Türkiye Voleybol Federasyonu #fenerbahçe opet

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