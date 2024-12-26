Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri açıklandı!
Türkiye Voleybol Federasyonu, AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmelerini açıkladı.
Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan kura çekimine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.
Eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Kadınlar:
Fenerbahçe Medicana - Bahçelievler Belediyespor
Türk Hava Yolları - Beşiktaş
Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru
VakıfBank - Galatasaray Daikin
Erkekler:
Halkbank - Altekma
Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul Gençlik Spor
Fenerbahçe Medicana - Spor Toto
Ziraat Bankkart - Arkas Spor
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