Dünya Şampiyonası grupları açıklandı: Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu!
A Milli Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.
Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki grubu belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
FİLENİN SULTANLARI E GRUBUNDA YER ALDI
Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.
Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.
2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:
A grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır
B grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya
C grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan
D grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya
E grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya
F grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika
G grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam
H grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun
Spor Haberleri
- İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
- Avrupa basınında Galatasaray - Trabzonspor maçı yankısı!
- Nikola Jokic, Denver Nuggets'ı galibiyete taşıdı!
- Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu!
- Janis Timma kimdir, nereli?
- Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray tepkisi!
- Türkiye'de de forma giyen ünlü basketbolcu intihar etti!
- Trabzonspor'un golünde top auta çıktı mı?
- 'Altın yedek Batshuayi'
- Felipe Melo'dan derbi sonrası hakem tepkisi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'emekli' açıklaması!
- CHP'li 6 belediyenin hesabına bloke konuldu!
- Trump'tan Suriye ve Erdoğan açıklaması
- Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme
- AKP’liler de rahatsız
- Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi!
- Erdoğan&katil Esad
- 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'