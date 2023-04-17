Kupa Voley'de ilk finalist Halkbank oldu

Halkbank, Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Arkas Spor'u setlerde 3-0 ile geçerek final oynamaya hak kazandı.

AA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 21:31
Kupa Voley'de ilk finalist Halkbank oldu
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali'nde Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 yenerek ilk finalist oldu.

Halkbank, finalde Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı, McDonnell, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)

Halkbank: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel Aziz, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 14-25, 16-25, 23-25

Süre: 76 dakika (21, 25, 30)


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