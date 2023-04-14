İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İstanbul Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:25
İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın  Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma, Üsküdar'da kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti.

KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ituma'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ituma'nın cenazesi otopsinin ardından bugün uluslararası cenaze hizmetlerinin nakil aracı konsolosluk görevlilerine teslim edildi. 


Adli Tıp Kurumu Adli Tıp voleybol Julia Ituma

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