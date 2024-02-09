Kupada seri başı takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları öncesi seri başı takımlar belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 08:09
Kupada seri başı takımlar belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmalarının ardından çeyrek final kuraları öncesi seri başı takımlar belli oldu. 

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Kupada çeyrek finale yükselen ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı takımlar arasında yer aldı. 

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Rakiplerini eleyerek çeyrek finale kalan Konyaspor, Trabzonspor, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlar arasında yer almıyor. 

KURA ÇEKİMİ 12 ŞUBAT'TA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek. 


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