Kupa golcüsü sahnede: Fenerbahçe, Batshuayi ile çeyrek finalde!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı Batshuayi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 17 ve 31. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti.
Gaziantep FK'de Alexandru Maxim, 29. dakikada kazandıkları penaltı atışını gole çeviremedi.
Fenerbahçe bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu. Kupada çeyrek final kura çekimi 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
SAHAYA KARANFİL ATILDI
Maçta dakikalar 4:17'yi gösterdiğinde depremin yıl dönümü olması sebebiyle taraftarlar sahaya karanfil attı. Mücadele kısa süreliğine durdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Selahattin Demirtaş'tan 'Başak Demirtaş' açıklaması
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
- Dilfıraz Karataş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Kar ve sağanak yağış etkili olacak!
- Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a sert sözler
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?
- Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!