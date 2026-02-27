Galatasaray'da dev derbi öncesi sarı kart alarmı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 11:44:00
AA
Galatasaray'da Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Alanyaspor maçı öncesi iki futbolcusu sarı kart sınırında buluyor. Yıldız isimler kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

LİGDE SON 30 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 30 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 24 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

ABDÜLKERİM VE EREN SINIRDA

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Süper Lig'de üçer kez sarı kart gören savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, bu müsabakada da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Cezalı duruma düşecek futbolcu, 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak. Galatasaray'da teknik heyet, iki futbolcuyu kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

