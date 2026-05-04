Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kuzey Kore'den Şampiyonlar Ligi için tarihi karar: Güney Kore'ye gidiyorlar

Kuzey Kore'den Şampiyonlar Ligi için tarihi karar: Güney Kore'ye gidiyorlar

4.05.2026 10:09:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kuzey Kore'den Şampiyonlar Ligi için tarihi karar: Güney Kore'ye gidiyorlar

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımı karşı karşıya gelecek. Mücadele tarihi bir ilke sahne olacak.

Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Futbol Federasyonu, Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımının 20 Mayıs'ta yerel saatle 19.00'da, Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini duyurdu.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali çerçevesinde oynanacak karşılaşma, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.

İlgili Konular: #Kuzey Kore #güney kore #Asya Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Volkan Demirel, Karagümrük maçı sonrası kırmızı kart gördü: 'Bu golü kim vermiyor anlamıyorum'
Volkan Demirel, Karagümrük maçı sonrası kırmızı kart gördü: 'Bu golü kim vermiyor anlamıyorum' Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından koridorda kırmızı kart gördü. Volkan Demirel gördüğü kırmızı karttan basın toplantısına çıkmak üzereyken haberdar oldu.
Arda Turan'dan derbi sonrası hakem tepkisi: 'Aptal durumuna düşürülmekten...'
Arda Turan'dan derbi sonrası hakem tepkisi: 'Aptal durumuna düşürülmekten...' Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 26. haftasında Dinamo Kiev'le karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatmasına rağmen maçı 2-1'lik skorla kazanan lider Shakhtar Donetsk, son 4 haftaya girilirken en yakın takipçisiyle puan farkını 10'a yükseltti. Mücadelenin sonunda Arda Turan hakem yönetimine tepki gösterdi.
Kasımpaşa'ya kiralanmıştı... Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci iddiası
Kasımpaşa'ya kiralanmıştı... Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci iddiası Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için çarpıcı açıklamalar yaptı. Tugay Kerimoğlu'nun İrfan Can Kahveci iddiası dikkat çekti.