Kuzeyin Kralı OMÜ’de... Thomas Reis: 'Futbolun dili birleştirici bir dildir'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çeviri Topluluğu ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü işbirliğiyle Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen “Kuzeyin Kralı OMÜ’de: Sporun ve Çevirinin Gücü Aynı Sahada” adlı söyleşi, büyük ilgi gördü. Etkinliğe Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takım tercümanı İlker Yasin Yücetaş ve futbolcular Tanguy Coulibaly ile Antoine Makoumbou konuk olarak katıldı.

"FUTBOLUN SADECE BİR DİLİ VAR"

Alman teknik direktör Thomas Reis, futbolun toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren güçlü bir spor dalı olduğunu belirterek, Samsun’da farklı bir kültürün içinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Reis, “Takımımızda sadece Türk futbolcular yok. 14 farklı ülkeden 14 farklı kültürden oyuncular var. Bunları bir arada tutmak kolay değil ama futbolun sadece bir dili var. Bu dil, bizi birleştiren bir dildir. Samsunspor’un teknik direktörü olduğum için çok mutluyum” dedi.

"TÜRK MUTFAĞI MUHTEŞEM"

Türkiye’de görev yapmanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu dile getiren Reis, “Buraya geldikten sonra hata yapmaktan korktum açıkçası. Buradaki kültüre ve yaşantıya bir saygısızlık yapmaktan çekindim ama şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım. Bundan sonraki sürecin daha kolay geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Samsun’da 1,5 yıldır görev yaptığını hatırlatan Reis, Türk yemeklerinden de övgüyle bahsederek, “Alman olduğum için oradaki lezzetleri de özlüyorum ama Türk mutfağı gerçekten muhteşem” dedi.