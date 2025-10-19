Samsunspor, Kayseri'de 3 golle kazandı!

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor, Carlo Holse'nin 45. dakikada attığı golle Kayserispor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karadeniz ekibi, 64. dakikada yine Holse ile durumu 2-0'a getirdi. Samsunspor, Van Drongelen'in 72. dakikada attığı golle Kayserispor deplasmanında 3-0 öne geçti.

Kayserispor, 83. dakikada German Onugkha ile bir gol buldu ve farkı ikiye düşürdü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Samsunspor, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIK

Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham, yaşadığı sakatlığın ardından 48. dakikada yerini Celil Yüksel'e bıraktı.

KAYSERİSPOR'DA TEPKİ

Kayserispor tribünleri, özellikle Samsunspor'un 3. golünün ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.

İLK MAÇTA MAĞLUBİYET

Ev sahibi Kayserispor, yeni teknik direktörü Radomir Dalovic yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

LİGDE HASRET DEVAM EDİYOR

Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde iki maç sonra kazandı ve puanını 16 yaptı. Kayserispor'un ise ligdeki galibiyet hasreti devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan Kayserispor, 5 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, hafta arasında ise perşembe günü Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Kayserispor, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak.