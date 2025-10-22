Samsunspor Amissos Madrid futbol zirvesi

Madrid’de düzenlenen 2025 Dünya Futbol Zirvesi (World Football Summit) bu yıl da dünya futbolunun önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede Türkiye’yi Samsunspor ve Amissos Group temsil etti.

Amissos Group ve Samsunspor heyeti, sporda sürdürülebilirlik, iş birliği ve toplumsal etki odaklı yeni futbol vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Samsunspor Pazarlama Müdürü Zeycan Rochelle Yıldırım ve Amissos Group İcra Direktörü Jasper Yıldırım, zirvede kendi panellerinde konuşmacı olarak yer aldı.

Jasper Yıldırım, Amissos Group’un “Çoklu Kulüp Sahipliği (MCO)” modeli çerçevesinde Samsunspor ve USL Dunkerque örnekleri üzerinden sürdürülebilir yönetim stratejilerini anlattı.

Zeycan Yıldırım ise Samsunspor’un “daha iyi bir toplum için futbol” anlayışına dikkat çekerek, kulübün öyküleme (storytelling) temelli pazarlama yaklaşımının toplumsal değer üretimindeki rolünü vurguladı.

Zirvede ayrıca Amissos Group CEO’su Federico Palomba ve Samsunspor Pazarlama İletişimi Müdürü Himmet Alp Arslan Karaca da yer aldı. Ekip, grubun uluslararası arenada sürdürülebilir futbol için uzun vadeli vizyonunu temsil etti.

Bu yıl Türk Hava Yolları’nın Dünya Futbol Zirvesi sponsorluğu ve Samsunspor’un Avrupa sahnesindeki yükselen mücadelesi, etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Zirve, bir kez daha küresel futbolun yeni çağında ortak değerler, sürdürülebilir büyüme ve inovasyonun önemini vurguladı.