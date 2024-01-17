Kylian Mbappe: 'PSG'den ayrılmam gerekecek'

Yayınlanma: 17.01.2024 - 16:34

Güncelleme: 17.01.2024 - 16:38

Kylian Mbappe, GQ dergisine verdiği röportajda kariyerine, spor dünyasına, Paris'teki günlerine dair pek çok konuda açıklamalar yaptı.

Mbappe açıklamalarında Paris Saint-Germain'den ayrılık sinyali de verdi.

Fransız yıldızın açıklamaları şu şekilde:

"İnsanların oyunculardan çok şey beklediği aşırı tüketim çağındayız. Baskı beni olumsuz etkilemiyor ve performans göstermek için buna ihtiyacım var. En üst düzeyde oynamak için gerekli mükemmellik derecesini korumamızı sağlayan şey bu. İnsanların oyunculardan çok şey beklediği, çok sayıda maçın olduğu, aşırı tüketim çağındayız. Baskının beni olumsuz etkilemediğini gösterdim ve hatta performans göstermek için buna ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim."

"6-7 HOCAYLA VİZYONUMU GELİŞTİRDİM"

"Bence teknik parametrelerin ötesinde, sol ayakla veya kafayla gelişmenin ötesinde, en önemli şey vizyonunu genişletmektir. Altı ya da yedi farklı antrenörle oynayarak işimi yapmanın altı ya da yedi yolunu öğrendim. Oyunumun farklı yönlerini geliştirdim ve kendimi sürekli yeniledim. İlerlemek için doğru zihniyet, dinlemek ve uyum sağlamaktır."

"EVİMDE SPOR SALONUM VAR"

"Çoğu görünmez olan tüm bu çalışmalar, maçları bir araya getirmenizi ve herhangi bir sakatlıktan daha kolay kurtulmanızı sağlıyor. Evimde iyi donanımlı bir spor salonum var ama mümkün olduğunca çok zamanı antrenman merkezinde geçirmeyi ve geç saatlere kadar kalmam gerekse bile yapmam gereken her şeyi orada yapmayı tercih ediyorum. İyileşme aynı zamanda zihinseldir. Kulüp bir iş, ev ise rahatlayabildiğim ve yeterince sık göremediğim ailemle vakit geçirebildiğim sakin bir yer."

"KAPTAN OLUNCA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIM"

"Kaptan bir grubun garantörü ve habercisidir ve bugün herkesin takıma yardımcı olmak için en iyi durumda olmasını sağlamak için her bir oyuncuyla iletişim kurma görevim var. Öncekinden en büyük fark, odak noktamın gerçekten performansım ve takıma bireysel olarak neler katabileceğim olmasıydı. Kaptan olmak futbola yeni bir bakış açısı getiriyor."

"FEDERER, DURAN, NADAL, KARABATIC, DJOKOVIC..."

"Kendi zihniyetim ve spora yaklaşımım, seyahatlerde tanıştığım Roger Federer, Kevin Durant, Rafa Nadal, Nikola Karabatic ve Novak Djokovic gibi pek çok büyük sporcuyu dinleyerek gelişti."

"BİR NOKTADA PSG'DEN AYRILACAĞIM"

"Futbol tarihinde iz bırakmış birçok büyük oyuncu bu yaz Avrupa'dan ayrıldı ve futbolda yeni bir döneme girdik. Bu futbolun normal döngüsü ve bir noktada benim de Paris Saint-Germain'dne ayrılmam gerekecek. Bu transferler beni endişelendirmiyor. Ben sadece kariyerime devam etmeyi ve kendi yoluma gitmeyi düşünüyorum."

EURO 2024'Ü KAZANMAYI İSTİYORUZ!"

"EURO 2024'ün en merakla beklenen takımlarından biriyiz, hazırız ve kendimize güveniyoruz. Çok iyi bir şekilde elemelerden geçtik ve şimdi hedefimiz kupayı kazanmak. Fransa milli takımında hem sportif hem de insani dinamikleri harika. Bu yıl büyük şampiyonları, Hugo (Lloris) ya da Raphael (Varane) gibi çok önemli oyuncuları kaybettik ama sonuçta takım bundan etkilenmedi. Bu gerçek bir uyum ve uyum sağlama becerisini gösteriyor."

TUTKUM HER ZAMAN SABİT!"

"Kazanma arzusu, mümkün olanın sınırlarını aşma ve harika şeyler yapma arzusu içime işlemiş durumda. Sanırım bunu, beni bir futbolcu ve bir insan olarak şekillendirmeye yardımcı olan yetiştirilme tarzıma ve saha içinde ve dışında aldığım öğretilere borçluyum. Bunu unutmaya meyilliyiz ama futbol oynarken ebediyen çocuğuz. Oynadığımız seviye değişir ama zihniyet değişmez. Tutku her zaman sabittir. Tutku yıllar boyunca sabit kalır."

"FUTBOL ARTIK NBA GİBİ OLDU"

"70 maçlık sezonlarla NBA modeline yaklaşıyoruz. Şahsen ben bu kadar çok maç oynanmasına karşı değilim ama her zaman iyi olamayacağız ya da seyircilere bekledikleri gösteriyi sunamayacağız. NBA'de oyuncular her maçta oynamıyor ve kulüpler yük yönetimini (sporcuların sakatlıklardan kaçınmak için dinlenmelerine izin veren) benimsemiş durumda. Ama ben 'Yorgunum, bu Cumartesi oynamayacağım' desem, bu pek hoş karşılanmaz. Bilet parasını ödeyen ve sizi sezon boyunca belki de sadece bir kez görecek olan seyirci, adına yakışır bir performans ister ve bu anlaşılabilir bir durumdur. Kimseye öfkelenmek istemiyorum ama mümkün olan en iyi çözümü birlikte bulmalıyız ki oyuncular, seyirciler ve futbolun yönetim organları bunu benimseyebilsin."

"OLİMPİYATLAR'A GİTMEK İSTERİM"

"Hayatımda ve kariyerimde artık bir şeyleri zorlamak istemediğim bir noktaya geldim. Eğer davet edilirsem Olimpiyatlar'a gitmeyi çok isterim ama bu mümkün değilse bunu anlayışla karşılarım. Her sporcu için Olimpiyat Oyunları özel bir fırsattır. Ben zaten Tokyo'ya gitmek istiyordum çünkü her şeyi kazanmak ve adımı Fransız milli takımının tarihine önemli bir oyuncu olarak yazdırmak istiyorum."

"ELİMDEN GELDİĞİNCE YARDIMCI OLMALIYIM"

"Ben her zaman yardım etmek ve iyi talihimi paylaşmak üzere yetiştirildim. Yetenek, bugün bulunduğum noktaya gelmemde kilit rol oynadı ama aynı zamanda doğru zamanda doğru insanlarla tanışacak kadar da şanslıydım. Artık bunu kendim yapabilecek bir konumda olduğuma göre, gelecek nesle elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum."

"LEBRON BANA TAVSİYELER VERDİ"

"LeBron James'in benden çok daha ileri bir kariyeri var ve spor dışındaki projeleri, efsanesini daha da pekiştirdi. Onun gibi ilham verici isimlerden tavsiye alabilmek bana planımı gerçekleştirme ve gençlere yardım etmek için mümkün olduğunca etkili bir yaklaşım yaratma fırsatı veriyor."