Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de: 'Hayal, gerçek oldu'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 20:34

Güncelleme: 03.06.2024 - 20:58

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. İspanyol devi, Fransız süperstar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid'in transferi X hesabından duyurmasıyla 3 dakikada 1 milyon kişi etkileşim verdi. Eflatun beyazlıların resmi sitesi çöktü.

FIFA'DAN İZİN ALINDI

Kylian Mabppe'nin 30 Haziran'a kadar Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bulunuyordu.

AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, oyuncuyu duyurmak için FIFA'dan özel izin aldı ve bugün İspanyol devi Mbappe'yi duyurdu.

Real Madrid ve Mbappe, duyurunun Şampiyonlar Ligi'nin kazanılması durumunda hemen açıklanması konusunda anlaşmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde olumsuz sonuç alınsaydı Mbappe, Euro 2024'ten sonra açıklanacaktı.

Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'da taraftara 15-16 Temmuz'da tanıtılacak.

MBAPPE'NİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

PSG'de yıllık net 70 milyon Euro kazanan Kylian Mbappe, Real Madrid'de net 15 milyon Euro kazanacak. Transfer detaylarında bonuslar açıklanmadı.

Mbappe'nin imaj haklarının yüzde 80'i Fransız yıldızda olacak.

DÜNYANIN EN PAHALI 3 OYUNCUSU REAL MADRID'DE

Real Madrid, Mbappe ile birlikte dünyanın en pahalı 3 oyuncusunu kadrosuna katmış oldu. Eflatun beyazlılar, 150 milyon Euro değeri olan Vinicius Jr.'ın yanına sezon başında 180 milyon Euro'luk Jude Bellingham'o eklemişti. Real Madrid şimdi de 180 milyon Euro değere sahip Mbappe'yi kadrosuna kattı.

MBAPPE'DEN PAYLAŞIM: "HAYAL, GERÇEK OLDU"

Kylian Mbappe sosyal medya hesaplarından yeni takımını paylaştı.

25 yaşındaki yıldız, "Hayal, gerçek oldu. Hayalim olan Real Madrid'e katıldığım için onur ve mutluluk duyuyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Madridistas, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem desteğiniz için teşekkür ederim!" notunu yazdı.