Kylian Mbappe'den Marsilya'ya gözdağı: 14 maçta yenilgisi yok!

Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, deplasmanda karşılaşacakları Marsilya maçına ilişkin konuştu. Mbappe, "Evimde, Velodrome'da veya tarafsız sahada kaybetmedim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:31
Kylian Mbappe'den Marsilya'ya gözdağı: 14 maçta yenilgisi yok!
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PSG'de forma giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mbappe, gelecek aylarda takımın başrol ismi olmak istediğini dile getirerek, "Önümüzdeki aylarda başrol olmak istiyorum. Kulüpte çok ilham verici şeyler oluyor. Marsilya maçı bizim için, taraftarlar için, soyunma odası için de çok önemli. Bu önemli bir bölümün başlangıcı, sezonumuzu belirleyen bir ay" dedi.

MARSİLYA'YA KARŞI YENİLGİSİ YOK

Marsilya'ya karşı oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik alarak kaybetmediğini hatırlatan Mbappe, "Bu istatistiğim fena değil. Evimde, Velodrome'da veya tarafsız sahada kaybetmedim" ifadelerini kullandı. 


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